Türkische CHP bestätigt Parteichef Özel im Amt

Ankara: Der Chef der größten türkischen Oppositionspartei CHP, Özgür Özel, ist bei einem außerordentlichen Parteitag im Amt bestätigt worden. Danach kündigte Özel an, weitere Proteste für die Freilassung des inhaftierten CHP-Präsidentschaftskandidaten Ekrem Imamoglu zu organisieren. Diese Freilassung zu fordern, sei nach Özels Angaben auch das Hauptanliegen des Parteitags in Ankara gewesen. Imamoglu, der als größter innenpolitischer Rivale des türkischen Präsidenten Erdogan gilt, war am 19. März festgenommen worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2025 18:00 Uhr