Türkei will offenbar deutschen Botschafter ausweisen

Nachrichtenarchiv - 23.10.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der Ankündigung des türkischen Präsidenten Erdogan, den deutschen Botschafter zur unerwünschten Person erklären zu lassen, prüft das Auswärtige Amt offenbar mögliche Konsequenzen. Aus Ministeriumskreisen heißt es, man habe die Äußerungen Erdogans zur Kenntnis genommen und berate derzeit mit den anderen betroffenen Ländern. Der türkische Präsident hatte am Nachmittag gesagt, er wolle die Botschafter Deutschlands, der USA und acht weiterer Staaten so schnell wie möglich zur "Persona non grata" erklären lassen. Ein solcher Schritt führt in der Regel zur Ausweisung der Diplomaten. Hintergrund ist eine gemeinsame Erklärung der zehn Botschafter. Sie hatten darin die Türkei aufgefordert, den inhaftierten Menschenrechtsaktivisten Kavala freizulassen. Dieser sitzt seit 2017 ohne Verurteilung im Gefängnis.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2021 22:00 Uhr