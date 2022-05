Türkei will NATO-Beitritt Finnnlands und Schwedens nicht blockieren

Nachrichtenarchiv - 15.05.2022 17:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: NATO-Generalsekretär Stoltenberg rechnet mit einem ungehinderten Beitritt Schwedens und Finnlands. Nach Beratungen der Außenminister des Militärbündnisses in Berlin sagte Stoltenberg, die Türkei werde die Aufnahme der beiden skandinavischen Länder nicht blockieren. Die türkische Regierung hatte zuletzt Vorbehalte geäußert und Bedingungen gestellt. Die finnische Regierung hat heute die offizielle Bewerbung für einen NATO-Beitritt angekündigt. Vor wenigen Minuten haben sich in Schweden auch die regierenden Sozialdemokraten für einen NATO-Eintritt ausgesprochen. Bundesaußenministerin Baerbock machte nach dem informellen NATO-Treffen deutlich, dass das Militärbündnis enger beisammen stehe denn je. Russlands Krieg gegen die Ukraine zeige, welchen Wert die NATO für Frieden und Freiheit habe. Ähnlich äußerte sich US-Außenminister Blinken in Berlin. Er kündigte an, dass die USA die Sanktionen und den diplomatischen Druck auf Russland so lange fortsetzen werden wie nötig.

