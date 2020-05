Türkei will ab Mitte Juni ausländische Touristen zulassen

Nachrichtenarchiv - 24.05.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ankara: Die Türkei will ab Mitte Juni wieder ausländische Touristen ins Land lassen. Das kündigte der türkische Botschafter in Berlin, Aydin, an. Alle notwendigen Vorkehrungen würden seitens der zuständigen Behörden getroffen. So werde die Wiederaufnahme des Flugverkehrs bereits vorbereitet, sagte Aydin. Mit Beginn der Auslandsflüge würden dann die Quarantänebestimmungen wegfallen. Reisende sollten stattdessen bei der Ankunft auf Corona getestet werden. - Die Türkei ist nach Spanien und Italien das dritt-beliebteste Urlaubsland der Deutschen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2020 14:00 Uhr