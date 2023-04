Türkei-Wahl in Deutschland beginnt

Meldungsarchiv - 27.04.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: In Deutschland öffnen heute die Wahllokale für die rund 1,5 Millionen türkischen Staatsbürger. Sie können bis zum 9. Mai ihre Stimme für die Präsidentenwahl in der Türkei abgeben. Bundesjustizminister Buschmann hat die Länder aufgerufen, streng gegen mögliche Hetze im Wahlkampf hierzulande vorzugehen. In der Vergangenheit habe es Auftritte türkischer Politiker gegeben, bei denen unter anderem von der Vernichtung des politischen Gegners gesprochen worden sei. Das sei nicht akzeptabel, sagte Buschmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2023 09:00 Uhr