Türkei verweigert skandinavischen Wahlbeobachtern die Einreise

08.05.2023

Ankara: Eine Woche vor den Wahlen in der Türkei ist zwei OSZE-Beobachtern aus Skandinavien die Einreise verweigert. Einem dänischen Parlamentarier hatte Ankara zuvor die "Förderung einer terroristischen Organisation" vorgeworfen. Der Abgeordnete hatte Kontakte zu kurdischen Milizen. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, kritisierte das Einreise-Verbot. Die Türkei habe nicht das Recht, die Zusammensetzung der Wahlbeobachter-Delegation zu beeinflussen, erklärte die OSZE. In der Osttürkei war es gestern zu Übergriffen auf den Oppositionspolitiker und Bürgermeister von Istanbul, Imamoglu, gekommen. Demonstranten bewarfen den Bus von Imamoglu mit Steinen und zwangen ihn, seinen Auftritt abzubrechen. Die Polizei hinderte die Randalierer daran, den Bus zu verfolgen.

