Türkei und Griechenland vereinbaren im Gasstreit Aufnahme von Gesprächen

Söder sieht in privaten Feiern größte Herausforderung im Kampf gegen Corona

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat private Feiern als besondere Herausforderung im Kampf gegen die Corona-Pandemie bezeichnet. Viele würden eine Maske in der Schule und am Arbeitsplatz tragen, dann jedoch zu einer Feier gehen und die Abstandsregeln nicht einhalten, beklagte Söder im BR Fernsehen. Er habe Verständnis für junge Leute, die sich treffen wollten, es sei jedoch nur eine Frage der Zeit, bis das Virus an die älteren Menschen weiter gegeben wird. Um die zum Teil hohen Corona-Ansteckungszahlen in einzelnen bayerischen Orten in den Griff zu bekommen, hat das Kabinett eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Dazu gehören Maskenpflicht und Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen bei einem Inzidenzwert von 50. Ab einem Wert von 35 soll an weiterführenden Schulen eine Maskenpflicht im Unterricht gelten, ab 50 auch in der Grundschule.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2020 21:00 Uhr