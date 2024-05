Türkei stoppt wegen Gaza-Krieg den Handel mit Israel

Ankara: Die Türkei hat wegen des Gaza-Kriegs ihren Handel mit Israel gestoppt. Aus- und Einfuhren seien ausgesetzt, schrieb das Handelsministerium auf der Plattform X. Das Maßnahmen blieben so lange in Kraft, bis die israelische Regierung durchgehend humanitäre Hilfe in den Gazastreifen lasse. Israel warf der Türkei Vertragsbruch vor. Außenminister Katz schrieb auf der Plattform X, der türkische Präsident Erdogan ignoriere internationale Handelsabkommen. Die beiden Länder hatten im vergangenen Jahr ein Handelsvolumen von knapp sieben Milliarden Dollar. Erdogan hatte Israel wiederholt einen "Völkermord" im Gazastreifen vorgeworfen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.05.2024 01:00 Uhr