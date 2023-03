Türkei stimmt für Nato-Beitritt Finnlands

Meldungsarchiv - 31.03.2023 02:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Ankara: Finnland kann 31. Mitglied der Nato werden. Als letztes Land machte die Türkei den Weg dafür frei. Das Parlament stimmte einstimmig für die Aufnahme des skandinavischen Landes in das Militärbündnis. Der türkische Präsident Erdogan hatte seine Vorbehalte gegen den Nato-Beitritt Finnlands bereits vor knapp zwei Wochen aufgegeben. Anlass dafür war, dass Finnland seinen Antrag nicht länger an den von Schweden gekoppelt hatte. Schweden hat nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ebenfalls die Aufnahme in die Nato beantragt - dagegen sperren sich jedoch bisher die Türkei und Ungarn.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.03.2023 02:00 Uhr