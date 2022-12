Türkei sieht Voraussetzungen für Nato-Beitritt Schwedens nicht erfüllt

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Es bleibt regnerisch und stürmisch

Das Wetter in Bayern: Am Abend bewölkt und vielerorts Regen, dabei recht windig. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Stark- und Dauerregen in den Allgäuer Alpen. In der Nacht weitere Regenfälle und Tiefstwerte von 8 bis 2 Grad. Morgen und an Heiligabend bewölkt und teils länger anhaltender Regen; nur im Norden an Heiligabend meist trocken. Am ersten Weihnachtstag weitgehend trocken, Höchstwerte 5 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2022 17:00 Uhr