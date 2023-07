Türkei macht Weg für Beitritt Schwedens in die NATO frei

Meldungsarchiv - 11.07.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Vilnius: Kurz vor Beginn des NATO-Gipfels hat der türkische Präsident Erdogan seine Blockadehaltung gegenüber einem Beitritt Schwedens aufgegeben. Das hat Generalsekretär Stoltenberg am Abend mitgeteilt. Demnach will Erdogan dem türkischen Parlament das Beitrittsprotokoll zur Entscheidung vorlegen. Vorangegangen waren Gespräche zwischen Erdogan und dem schwedischen Ministerpräsident Kristersson. Dieser verpflichtete sich unter anderem dazu, dass sein Land einen Plan zur Terrorismusbekämpfung vorlegen und die wirtschaftlichen Beziehungen zur Türkei vertiefen werde. Außerdem soll Schweden sich aktiv für eine Wiederaufnahme des EU-Beitrittsprozesses der Türkei einsetzen. Die NATO-Staaten kommen ab heute zu einem zweitägigen Gipfel in Vilnius zusammen. Dort soll es vor allem um weitere Unterstützung für die Ukraine und Abschreckung gegenüber Russland gehen. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj wird erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.07.2023 07:00 Uhr