Türkei lehnt Nato-Beitritt von Finnland und Schweden ab

Nachrichtenarchiv - 13.05.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Istanbul: Mit der Türkei hat ein erster Nato-Staat Einwände gegen einen Beitritt von Schweden und Finnland zu dem Militärbündnis erhoben. Präsident Erdogan sagte, er habe zu der Aufnahme der beiden Länder "keine positive Meinung". Skandinavische Länder seien - so wörtlich - wie ein Gästehaus für Terrororganisationen. Die Türkei beschuldigt seit langem nordische Länder, extremistische kurdische Gruppen und Anhänger des Predigers Gülen aufgenommen zu haben. Finnland hatte gestern erklärt, man wolle unverzüglich einen Antrag auf Beitritt zur Nato stellen, in Schweden wird mit einer ähnlichen Entscheidung am Sonntag gerechnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2022 21:00 Uhr