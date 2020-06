Türkei ist enttäuscht über Verlängerung der deutschen Reisewarnung

Nachrichtenarchiv - 12.06.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ankara: Die Türkei hat enttäuscht darauf reagiert, dass die Bundesregierung die Reisewarnung für das Land weiter aufrecht erhalten will. Außenminister Cavusoglu sagte dem "Spiegel", die wissenschaftlichen Gründe hinter der Entscheidung seien nur schwer zu verstehen. Nach seinen Worten ist alles für einen sicheren Aufenthalt in der Türkei vorbereitet. Die dort getroffenen Maßnahmen würden unter anderem vom TÜV Süd überprüft. Die türkische Regierung erwartet laut Cavusoglu, dass Deutschland die Reisewarnung zum frühestmöglichen Zeitpunkt aufhebt. Aktuell gilt sie wie für mehr als 160 weitere Länder außerhalb der EU bis zum 31. August. Außenminister Maas hatte in Aussicht gestellt, dass die Warnung für einzelne Drittstaaten früher aufgehoben werden könnte. Voraussetzung dafür ist unter anderem, dass das Coronavirus ausreichend eingedämmt ist.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2020 09:00 Uhr