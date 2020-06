Türkei hofft auf deutsche Sonderregelung für Touristen

Nachrichtenarchiv - 11.06.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Istanbul: Die Türkei hat die Bedingungen für Urlaubsreisende wieder verbessert. Ausländer müssen nicht mehr für 14 Tage in Quarantäne. Das bestätigte das türkische Gesundheitsministerium. Corona-Tests würden zudem nur bei Verdacht durchgeführt. Nur für Reisende aus dem Iran bestehen in der Türkei noch Sonderregelungen. Bis Ende August besteht eine Reisewarnung der Bundesregierung für über 160 Länder, die auch für die Türkei gilt. Der türkische Präsident Erdogan will jedoch noch diese Woche mit Bundeskanzlerin Merkel über eine Sonderregelung für sein Land sprechen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2020 23:00 Uhr