Türkei greift PKK-Stellungen im Nordirak an

Ankara: Nach dem Bombenanschlag in der türkischen Hauptstadt hat das Militär Luftangriffe im Nordirak geflogen. Wie die Regierung am späten Abend mitteilte, sind dabei etwa 20 Ziele der verbotenen kurdischen Untergrundorganisation PKK zerstört worden. Sie hat ihr Hauptquartier in den nordirakischen Kandil-Bergen. - Gestern früh hatte sich ein Angreifer vor dem türkischen Innenministerium in Ankara in die Luft gesprengt. Ein weiterer Angreifer wurde von der Polizei erschossen. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt. Die verbotene kurdische Arbeiterpartei hat die Verantwortung für den Bombenanschlag übernommen. Der Konflikt zwischen den kurdischen PKK-Kämpfern und dem türkischen Staat dauert seit Jahrzehnten an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2023 06:00 Uhr