Türkei fliegt nach Anschlag Luftangriffe auf PKK-Ziele im Nordirak

Istanbul: Einen Tag nach dem Bombenanschlag in Ankara haben türkische Sicherheitskräfte in Istanbul und der Provinz Kirikkale 20 Menschen verhaftet. Das gab das Innenministerium bekannt. Die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK hatte sich gestern zu dem Attentat bekannt. Mehrere Stunden zuvor hatte sich nach Regierungsangaben ein Angreifer vor dem Eingang des Innenministeriums in die Luft gesprengt. Ein weiterer wurde demnach getötet. Bei dem Schusswechsel nach der Explosion wurden den Angaben zufolge zwei Polizisten leicht verletzt. In der vergangenen Nacht hatte das türkische Militär laut eigenen Aussagen Luftangriffe auf Stellungen der PKK im Nordirak geflogen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2023 17:00 Uhr