Türkei erwartet Hitzewelle mit Temperaturen über 40 Grad

Antalya: Die Türkei erlebt die erste große Hitzewelle des Jahres. In Küstenstädten wie Antalya und Izmir erwarten Meteorologen an diesem Wochenende bis zu 35 Grad. In Zentralanatolien kann demnach sogar die Marke von 40 Grad überschritten werden. Auslöser der Hitzewelle ist heiße Luft aus Nordafrika, die über das Mittelmeer und Griechenland bis in die Türkei strömt und neben den hohen Temperaturen auch Sahara-Staub mitbringt.

