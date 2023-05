Türkei: Erdogan liegt laut Staatsmedien in Führung

Meldungsarchiv - 28.05.2023 19:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Ankara: Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in der Türkei liegt Amtsinhaber Erdogan nach Angaben der Wahlbehörde in Führung. Der Chef der Behörde, Yener, erklärte in der türkischen Hauptstadt, Erdogan liege derzeit bei 54,5 Prozent der Stimmen, der Herausforderer Kilicdaroglu bei rund 45 Prozent. Amtlichen Angaben zufolge sind bereits mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen ausgezählt. Auch oppositionsnahe Medien hatten schon zuvor gemeldet, dass Erdogan knapp vorne liegt. Sie sahen seinen Vorsprung aber enger als staatliche Medien. Am heutigen Wahltag in der Türkei kam es offenbar auch immer wieder zu Gewalt. Mehrere Politiker der oppositionellen CHP berichteten von körperlichen Angriffen auf sie selbst und auf Wahlhelfer. Im Internet kursieren Videos von Schlägereien in Wahllokalen. Die türkische Wahlbehörde meldete keine Störungen des Wahlablaufs.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2023 19:00 Uhr