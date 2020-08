Türkei droht Griechenland offen mit militärischer Auseinandersetzung

Nachrichtenarchiv - 29.08.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ankara: Die Türkei hat Griechenland für den Fall einer Ausdehnung seiner Territorialgewässer in der Ägäis offen mit einer militärischen Auseinandersetzung gedroht. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu zitierte Vizepräsident Oktay mit den Worten: "Wenn das kein Kriegsgrund ist, was dann sonst". Weiter erklärte Oktay, Ankara werde seine Rechte ungeachtet aller Kosten verteidigen. Beide Länder beanspruchen bestimmte Seegebiete im Mittelmeer mit Erdgasvorkommen jeweils für sich. Die EU-Außenminister hatten die Türkei gestern ultimativ zum Dialog mit Griechenland aufgefordert und andernfalls mit Sanktionen gedroht. Griechenland hatte zuletzt angekündigt, seine Hoheitszone in Richtung Italien von sechs auf zwölf Seemeilen auszudehnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2020 22:00 Uhr