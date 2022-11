Türkei bombariert mehrere Ziele im Norden Syriens

Nachrichtenarchiv - 20.11.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Beirut: Die Türkei hat mehrere Orte im Norden Syriens bombardiert, darunter die Stadt Kobane, wie syrische Kämpfer und der Sender CNN Türk berichten. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London wurden dabei mindestens 12 Menschen getötet. Das türkische Verteidigungsministerium veröffentlichte auf Twitter ein Foto eines in der Nacht startenden Flugzeugs mit den Worten "Stunde der Abrechnung". Die Türkei macht die syrische Kurdenmiliz YPG für den Anschlag in Istanbul mit sechs Toten vor einer Woche verantwortlich. Die YPG sowie die PKK aus Syrien wiesen wies die Anschuldigungen zurück.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.11.2022 02:00 Uhr