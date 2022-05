Türkei blockiert weiter Nato-Beitritt von Schweden und Finnland

Nachrichtenarchiv - 18.05.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Biden hat die Anträge Finnlands und Schwedens zur Aufnahme in die Nato begrüßt. In einer Erklärung Bidens heißt es, er unterstütze die historischen Anträge nachdrücklich, und freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem US-Kongress und den Nato-Verbündeten, um Finnland und Schweden rasch in das Verteidigungsbündnis aufzunehmen. Unterdessen hat die Türkei bekräftigt, dass sie offiziell den Aufnahmeprozess blockieren wird. Präsident Erdogan sagte in Ankara, er könne der Erweiterung nicht zustimmen. Er wirft Schweden und Finnland vor, nicht entschieden gegen kurdische Gruppen in ihren Ländern vorzugehen, die Ankara als Terroristen betrachtet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2022 20:00 Uhr