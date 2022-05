Türkei blockiert NATO-Beitrittsgespräche mit Schweden und Finnland

Nachrichtenarchiv - 18.05.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die Türkei blockiert offenbar die NATO-Beitrittsgespräche mit Finnland und Schweden. So sei es im NATO-Rat nicht möglich gewesen, den notwendigen Beschluss für den Beginn des Aufnahmeprozesses zu fassen. Das hat die Deutsche Presse-Agentur aus Bündniskreisen erfahren. Die Regierungen in Helsinki und Stockholm hatten ihre Bewerbung um eine Aufnahme in das Verteidigungsbündnis am Morgen eingereicht. Kurz darauf billigte das Bundeskabinett das Gesuch. Die Türkei lehnt den geplanten NATO-Beitritt der beiden Länder aus Sicherheitsgründen ab. Der türkische Präsident Erdogan wirft den skandinavischen Ländern vor, nicht entschieden gegen kurdische Gruppen in ihren Ländern vorzugehen, die von der Regierung in Ankara als Terroristen betrachtet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2022 16:00 Uhr