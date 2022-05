Türkei blockiert NATO-Beitrittsgespräche

EU soll schnell unabhängig von russischer Energie werden

Brüssel: Die EU-Kommission will den Ausstieg aus russischen Gas-, Öl- und Kohlelieferungen beschleunigen. Dafür seien bis 2030 Investitionen in Höhe von 300 Milliarden nötig, sagte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Nur zwölf Milliarden davon fließen demnach in die Gas- und Öl-Infrastruktur. Der Rest soll dem Ausbau der erneuerbaren Energien zugute kommen. Von der Leyen kündigte an, dass bis 2030 45 Prozent der Energie aus diesen Quellen kommen soll. Bisher vorgesehen waren nur 40 Prozent. Auch werde es künftig strengere Vorgaben zum Energiesparen und eine Solar-Anlagen-Pflicht auf neuen öffentlichen und gewerblichen Gebäuden geben. Die EU setzt in Zukunft auch auf alternative Energie-Lieferanten zu Russland. Bei Flüssiggas und Wasserstoff schlägt die Kommission gemeinsame Einkäufe der Mitgliedstaaten vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2022 18:00 Uhr