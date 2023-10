Türkei begeht 100. Jahrestag der Republikgründung

Ankara: Die Türkei hat die Gründung der Republik vor 100 Jahren durch Mustafa Kemal Atatürk gefeiert. Präsident Erdogan besuchte am Vormittag in der Hauptstadt Ankara das Mausoleum Atatürks und legte einen Kranz nieder. Im ganzen Land wird gefeiert. An Gebäuden hängen rot-weiße Flaggen und Porträts des Staatsgründers. Atatürk hatte am 29. Oktober 1923 nach dem offiziellen Ende des Osmanischen Reiches die Republik ausgerufen. In seiner Amtszeit wurde die Trennung von Religion und Staat vereinbart, Frauen erhielten das Wahlrecht. Umstritten ist der Staatsgründer vor allem wegen seiner Minderheitenpolitik. Erdogan gilt als mächtigster Politiker seit Atatürk. Seine Kritiker werfen ihm vor, die Türkei zu islamisieren und damit dessen Ideologie zu unterlaufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2023 13:00 Uhr