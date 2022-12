Türk schockiert über russische Gewalt in der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 07.12.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Türk, hat sich entsetzt gezeigt über das Ausmaß der Gewalt durch die russische Armee gegen Zivilisten in der Ukraine. Jeden Tag erhalte sein Hochkommissariat Informationen über Kriegsverbrechen in dem osteuropäischen Land, sagte Türk bei seinem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt. Nach seiner Reise durch ukrainische Regionen betonte der Menschenrechte-Kommissar, es gebe Berichte über willkürliche Hinrichtungen, Folter, Verhaftungen, Verschwindenlassen und sexuelle Gewalt gegen Erwachsene und auch Kinder. Türk sagte, Zivilisten würden getötet, nur weil sie Feuerholz sammelten oder Lebensmittel einkauften. Die Zerstörungen von Schulen, Krankenhäusern und anderer ziviler Infrastruktur habe besonders im Winter schreckliche Folgen für die Menschen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2022 16:00 Uhr