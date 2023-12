Tübingens OB Palmer will sich bei Freien Wählern engagieren

Tübingen: Bei den Kommunalwahlen in Baden-Württemberg will sich Boris Palmer im Juni kommenden Jahres bei den Freien Wählern engagieren. Der Tübinger Oberbürgermeister hatte erst im Mai die Grünen verlassen; vorangegangen waren zahlreiche umstrittene Äußerungen Palmers und partei-interne Kontroversen. Nach Informationen des SWR will der 51-Jährige für die Fraktion der Freien Wähler im Tübinger Kreistag aktiv werden. Palmer äußerte sich dazu heute nicht und verwies auf eine Pressekonferenz morgen im Landratsamt Tübingen.

