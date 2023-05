Tübingens OB Palmer kündigt nach Eklat um Judenstern-Vergleich eine Auszeit an

Meldungsarchiv - 01.05.2023 19:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Tübingen: Oberbürgermeister Palmer hat nach heftiger Kritik an seinem Verhalten bei einem Auftritt in Frankfurt eine "Auszeit" angekündigt. Was genau er damit meint, erklärt der Tübinger OB in seiner persönlichen Erklärung nicht. Er schreibt aber, er könne seiner Familie und Freunden, aber auch der Stadt und den Bürgern keine - so wörtlich - "wiederkehrenden Stürme der Empörung" mehr zumuten. Nun wolle er sich professionelle Hilfe holen, damit sich derartiges nicht wiederholt. Palmer war an der Frankfurter Uni als Rassist und Nazi beschimpft worden. Er reagierte darauf unter anderem mit einem "Judenstern"-Vergleich. "Spiegel Online" berichtet mittlerweile, dass Palmer seinen Austritt bei den Grünen angekündigt hat. Das habe er dem Landesvorstand Baden-Württemberg in einer E-Mail mitgeteilt. Aktuell ruht seine Mitgliedschaft aufgrund unterschiedlicher Meinungen auch zum Thema Zuwanderung bis Ende dieses Jahres.

