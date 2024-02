Tuchel verlässt FC Bayern zum Saisonende

München: FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel verlässt den Verein zum Ende der Saison. Das hat der FC Bayern bestätigt. Nach einem offenen und guten Gespräch sei man zu dem Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit zum Sommer einvernehmlich zu beenden, hieß es. Tuchels Vertrag war ursprünglich bis Ende Juni 2025 datiert. Der Club hatte zuletzt drei Spiele in Folge verloren. In der Bundesliga kassierten die Münchner eine Niederlage in Bochum, in der Champions-League gab's ein 0:1 bei Lazio Rom, zuvor hatte Tuchel mit seiner Mannschaft gegen den Spitzenreiter Leverkusen verloren. Da die Münchner bereits im DFB-Pokal ausgeschieden sind, droht die erste titellose Saison seit zwölf Jahren.

