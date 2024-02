Tuchel verlässt FC Bayern zum Saisonende

München: FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel wird den Verein zum Ende der Saison verlassen. Wie der Fußball-Rekordmeister vor wenigen Minusten bestätigt hat, wurde die Trennung bereits in den vergangenen Tagen beschlossen. Der FC Bayern hatte zuletzt drei Spiele in Folge verloren. In der Bundesliga kassierten die Münchner eine Niederlage in Bochum, in der Champions-League gab's ein 0:1 bei Lazio Rom, zuvor hatte Tuchel mit seiner Mannschaft gegen den Spitzenreiter Leverkusen verloren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2024 11:00 Uhr