Tuchel gratuliert Leverkusen zur Meisterschaft - Nürnberg spiel Unentschieden

Zum Fußball: Der FC Bayern hat am Abend eine 0:2-Heimniederlage gegen Borussia Dortmund kassiert. Damit haben die Münchner bei noch sieben ausstehenden Partien 13 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Leverkusen. Bayern-Trainer Thomas Tuchel zeigte sich nach der Partie ohne Hoffnung, die Bundesliga-Saison noch zu gewinnen. Im Sender Sky gratulierte er Leverkusen zur Meisterschaft. - Derweil sind in der 2. Bundesliga die Chancen des 1. FC Nürnberg, wieder aufzusteigen, weiter gesunken. Am Abend spielte der Club 3:3 bei Hertha BSC und holte damit nur einen Punkt im Kampf um die vorderen Tabellenplätze.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2024 06:00 Uhr