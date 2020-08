TU München startet Studie zu Corona-Frühwarnsystem

Nachrichtenarchiv - 03.08.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Technische Universität startet mit einer neuartigen Studie ein Corona-Frühwarnsystem. Wie Studienleiter Jörg Drewes mitgeteilt hat, wird das Abwasser in mehreren Städten auf das Virus untersucht. Je nach Konzentration der Virus-Rückstände könne man dann Neuinfektionen in Stadtteilen oder sogar Straßenzügen frühzeitig erkennen. Denn der Körper scheide das Virus aus, auch wenn die Symptome noch nicht sehr ausgeprägt sind, so Drewes.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2020 11:00 Uhr