Tsunami-Warnungen vor Neuseeland sind wieder aufgehoben

Nachrichtenarchiv - 05.03.2021 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wellington: Nach dem heftigen Seebeben im Pazifik dürfen Zehntausende Menschen in Neuseeland wieder in ihre Häuser zurückkehren. Die Tsunami-Warnungen wurden vielerorts herabgestuft oder aufgehoben. Das teilte die nationale Katastrophenschutzbehörde in Neuseeland mit: Küstenbewohner hatten zum Teil fluchtartig ihre Häuser verlassen müssen. Es war vor einer großen Flutwelle gewarnt worden - sie blieb jedoch aus. Auch für Südamerika, Japan, Russland und Mexiko wurde vor kleineren Flutwellen gewarnt. Das heftigste der insgesamt drei Beben in Neuseeland hatte laut Behörden die Stärke von 8,1.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.03.2021 10:45 Uhr