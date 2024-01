Tsunami-Warnung in Japan nach schwerem Beben

Tokio: Nach einem schweren Erdbeben in Japan hat die nationale meteorologische Behörde eine Tsunami-Warnung herausgegeben. Erwartet wird ein drei Meter hoher Tsunami entlang der Küste. Berichte über Schäden oder Verletzte durch das starke Beben im Zentrum des Landes gibt es noch nicht. Auch in der Hauptstadt Tokio schwankten Gebäude. Japan ist eines der Länder der Welt, die am stärksten von Erdbeben bedroht sind.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.01.2024 09:15 Uhr