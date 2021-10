Tsitsi Dangarembga erhält Friedenspreis

Nachrichtenarchiv - 24.10.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt: Die simbabwische Autorin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga hat den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten. Die 62-Jährige wurde für ihr künstlerisches Schaffen, aber auch für ihr politisches Engagement ausgezeichnet. Die Laudatio in der Frankfurter Paulskirche hielt die kenianische Soziologin Auma Obama, die Halbschwester des früheren US-Präsidenten. Wörtlich sagte Obama über ihre Freundin: "Du bist eine der bedeutsamsten und wichtigsten Stimmen auf dem afrikanischen Kontinent und hoffentlich bald weltweit." In ihren Büchern beschreibt Dangarembga unter anderem den Kampf um weibliche Selbstbestimmung in Simbabwe. - In ihren Filmen thematisiert sie Probleme, die durch das Aufeinandertreffen von Tradition und Moderne entstehen. Der Friedenspreis ist mit 25.000 Euro dotiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2021 13:00 Uhr