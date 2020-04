Tschentscher verteidigt 800-Quadratmeter-Regel

Nachrichtenarchiv - 16.04.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Streit über Ladenöffnungen hat Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher die umstrittene Grenze von maximal 800 Quadratmetern verteidigt. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagt er, es gehe darum, dass es nicht zu überfüllten Fußgängerzonen und Einkaufszentren komme. Tschentscher signalisierte aber auch, den Bundesländern bleibe ein gewisser Spielraum, wie sie die Regelung umsetzen. Davor hatte bereits Kanzleramtschef Braun im Morgenmagazin für Verständnis geworben. Der CDU-Politiker sagte, man müsse mit der Zeit dazu lernen, was möglich sei und was nicht. Auch in den Schulen werde erst der Praxisbetrieb zeigen, wie ein Corona-gerechter Betrieb funktioniert, so Braun.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2020 10:00 Uhr