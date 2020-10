Tschentscher gegen Reisebeschränkungen innerhalb Deutschlands

Nachrichtenarchiv - 07.10.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland ist die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen so hoch wie seit der zweiten Aprilhälfte nicht mehr. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts meldeten die Gesundheitsämter innerhalb eines Tages mehr als 2.800 neue Corona-Fälle. Sie ergeben sich nach RKI-Angaben derzeit insbesondere im Zusammenhang mit Feiern im Familien- oder Freundeskreis. Zwischen den Bundesländern gibt es viele Unterschiede bei den Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus. Die Staatskanzleien der Länder wollen am Mittag über einheitliche Lösungen beraten. Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher bezeichnete den innerdeutschen Reiseverkehr als "unübersichtlichen Punkt" und sprach sich gegen Reisebeschränkungen innerhalb Deutschlands aus. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, wichtiger sei es, Reisen in Risikogebiete im Ausland zu vermeiden. Außerdem sprach er sich dafür aus, die Fallzahlen in den großen Metropolen mit den üblichen Abstandsregeln zu senken. Dazu zähle auch, bei privaten Feiern unter Alkoholeinfluss nicht die Distanz zu verlieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2020 09:00 Uhr