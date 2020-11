Tschentscher fordert Verbot von Demonstrationen in Stadtzentren

Biden kündigt zügige Rücknahme von Trump-Entscheidungen an

Washington: Der gewählte US-Präsident Biden will gleich am ersten Tag im Weißen Haus politische Entscheidungen seines Vorgängers Trump rückgängig machen. Dazu gehören nach den Worten seines Stabschefs Klain die Rückkehr zum Klima-Abkommen von Paris, Schutz für junge Migranten in den USA und Maßnahmen im Gesundheitswesen. Im US-Fernsehen sagte Klain wörtlich: "Wir haben viel vor für Tag eins". Der amtierende Präsident Trump hat inzwischen noch einmal betont, dass er seine Wahlniederlage nicht einräumen will. Er erneuerte in der Nacht seine Behauptungen über angebliche Wahlfälschung und kündigte weitere Klagen an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2020 09:00 Uhr