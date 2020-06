Tschentscher als Hamburger Regierungschef im Amt bestätigt

Nachrichtenarchiv - 10.06.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hamburg: Der SPD-Politiker Peter Tschentscher bleibt für weitere fünf Jahre Erster Bürgermeister der Hansestadt. Er regiert wie bisher an der Spitze einer Koalition mit den Grünen. Für Tschentscher stimmten 87 von 123 Abgeordneten - um ihn im Amt zu bestätigen hätten 62 Stimmen ausgereicht. Die Regierungsbildung in Hamburg hatte sich wegen der Corona-Pandemie verzögert. SPD und Grüne mussten ihre Koalitionsverhandlungen um mehrere Wochen verschieben und schlossen die Gespräche erst am Pfingstwochenende endgültig ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2020 22:00 Uhr