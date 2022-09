Tschechisches Parlament billigt Strom- und Gaspreisbremse

Nachrichtenarchiv - 20.09.2022 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Prag: In Tschechien werden der Strom- und der Gaspreis für Haushalte und Kleinabnehmer künftig gedeckelt. Nach dem Abgeordnetenhaus hat nun auch der Senat dafür gestimmt, das Energiegesetz entsprechend zu ändern. Nun muss noch Präsident Zeman die Novelle unterzeichnen, was aber als sicher gilt. Ab November müssen Privatleute, aber beispielsweise auch Selbstständige, umgerechnet maximal 24 Cent pro Kilowattstunde Strom und 12 Cent pro Kilowattstunde Erdgas bezahlen. Die Differenz zum Marktpreis soll den Versorgern erstattet werden, was den tschechischen Staat wohl mehr als vier Milliarden Euro kosten wird. Die liberalkonservative Regierung unter Ministerpräsident Fiala war wegen der gestiegenen Energiepreise schwer unter Druck geraten. Anfang des Monats hatten auf dem Prager Wenzelsplatz an die 70.000 Demonstranten den Rücktritt Fialas gefordert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.09.2022 19:45 Uhr