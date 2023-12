Tschechischer Skifahrer stirbt bei Lawinenabgang in Österreich

Wien: Bei einem Lawinenabgang in Österreich ist ein Skifahrer aus Tschechien ums Leben gekommen. Laut Polizei hat der 51-Jährige am Mölltaler Gletscher ein Schneebrett ausgelöst, wurde dabei mitgerissen und verschüttet. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Auch in der Nähe von Obertauern im Bundesland Salzburg ging eine Lawine ab. Anders als anfangs gemeldet wurde dabei niemand verschüttet. Nach den starken Schneefällen ist die Lawinengefahr vielerorts groß.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.12.2023 01:00 Uhr