Tschechische Regierung will vier neue Atomkraftwerke bauen

Prag: Die tschechische Regierung hat den Bau von vier neuen Atomreaktoren angekündigt. Bislang war nur von einer neuen Anlage die Rede gewesen. Regierungschef Fiala erklärte dazu, der Bau mehrerer Blöcke sei deutlich vorteilhafter, weil dies bis zu 25 Prozent günstiger komme. Derzeit sind in Tschechien zwei Atomkraftwerke mit insgesamt sechs Reaktorblöcken am Netz. Sie befinden sich im Süden des Landes, in Dukovany und in Temelin. An diesen beiden Standorten sollen nun jeweils zwei neue Reaktoren gebaut werden. Temelin liegt nur 60 Kilometer von der Grenze zu Bayern entfernt. Die tschechische Bevölkerung ist mehrheitlich pro Kernkraft. Energieexperten halten den Bau von gleich vier neuen AKW-Blöcken jedoch für nicht finanzierbar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2024 08:00 Uhr