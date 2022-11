Tschechische Mini-AKW-Pläne sorgen in Bayern für Unmut

Menschenrechtler berichten von mehreren Toten bei Protesten im Iran

Teheran: Bei Protesten gegen das iranische Regime sind im Südosten des Landes laut Menschenrechtsorganisationen mehrere Demonstrierende getötet worden. Etliche weitere wurden verletzt. Unter den Opfern sollen laut Amnesty International auch Kinder sein. Die Menschenrechtler warfen den Sicherheitkräften vor, in einer Stadt in der Provinz Sistan-Balutschistan von Dächern aus mit scharfer Munition in die Menge geschossen zu haben. - Zur Unterstützung der regimekritischen Proteste im Iran sind für heute in Köln und Berlin erneut Demonstrationen angemeldet. - Gestern hatten die G7-Staaten den Iran wegen des gewaltsamen Vorgehens verurteilt. Bundesaußenministerin Baerbock sagte nach Beratungen mit ihren Kollegen in Münster, man werde diesen massiven Menschenrechtsbruch nicht akzeptieren.

