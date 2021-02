Tschechien verschärft seine Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie

Die neue Doppelspitze der Linken ist gewählt

Berlin: Die Linke wird künftig von einer weiblichen Doppelspitze geführt. Auf einem digitalen Parteitag wurden Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow zu den neuen Vorsitzenden gewählt. Wissler ist Landtagsfraktionschefin in Hessen, Hennig-Wellsow Landeschefin in Thüringen. Beide nannten den Kampf für mehr soziale Gerechtigkeit als zentrales Anliegen. Wissler sprach in ihrer Bewerbungsrede von einer gesellschaftlichen Spaltung, die sich durch die Corona-Krise vertieft habe. Hennig-Wellsow warb für eine Regierungsbeteiligung der Linken im Bund und dafür, die Union aus der Regierung - wie sie sagte - zu vertreiben. Die beiden treten die Nachfolge von Katja Kipping und Bernd Riexinger an, die nicht mehr kandidiert hatten. Das Abstimmungsergebnis muss noch durch eine Briefwahl bestätigt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2021 12:00 Uhr