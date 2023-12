Tschechien verhängt Staatstrauer nach Bluttat an Uni in Prag

Prag: Nach dem bewaffneten Angriff an der Karls-Universität in Prag hat die tschechische Regierung für den morgigen Samstag Staatstrauer ausgerufen. So soll der 14 Todesopfer gedacht werden. Auch der mutmaßliche Täter - ein 24jähriger Student der Uni - ist laut Polizei tot, außerdem wurden 25 Menschen verletzt. Das Motiv für die Bluttat ist noch unklar. Innenminister Rakusan schloss eine Verbindung des Verdächtigen zu extremistischen Gruppen oder Ideologien aus. Der Polizei zufolge wurde der Mann bereits vor den Schüssen in Prag gesucht, da sein Vater tot aufgefunden worden war.

