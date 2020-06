Tschechien verabschiedet sich im Juli von der Maskenpflicht

Nachrichtenarchiv - 18.06.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Prag: Ab Juli gibt es in Tschechien keine grundsätzliche Maskenpflicht mehr - die Hauptstadt Prag ausgenommen. Dort müssen die Masken allerdings weiter in Läden und öffentlichen Verkehrsmitteln getragen werden. In Prag war wegen eines positiv getesteten Vize-Bürgermeisters die Arbeit des Rathauses lahmgelegt worden. Als weitere Lockerung wird in Tschechien am 22. Juni die Obergrenze für Teilnehmer an öffentlichen Veranstaltungen von 500 auf 1000 angehoben. Bei Fußballspielen und ähnlichen Veranstaltungen dürfen bis zu 5000 Menschen zuschauen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2020 13:00 Uhr