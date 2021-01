Tschechien und Frankreich verschärfen Beschränkungen

Nachrichtenarchiv - 30.01.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Prag: Tschechien und Frankreich greifen zu noch schärferen Maßnahmen als Deutschland. So darf man seit Mitternacht nur noch in notwendigen Fällen nach Tschechien einreisen. Ausnahmen gelten für Dienstreisen oder unerlässliche Familienbesuche. Frankreich lässt ab Sonntag keine Einreisen mehr aus Nicht-EU-Staaten zu. Wer aus einem EU-Mitgliedsland nach Frankreich einreisen will, muss einen negativen PCR-Test vorlegen. Ausnahmen gelten für Grenzpendler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2021 06:00 Uhr