Tschechien trauert um Opfer des Amoklaufs

Prag: Mit einem Trauergottesdienst ist der Opfer des Amoklaufes an der Karls-Universität gedacht worden. Anwesend waren unter anderem Staatspräsident Pavel und Ministerpräsident Fiala. Trauergottesdienste fanden auch in anderen Kathedralen des Landes statt . Zu Beginn der Gottesdienste um 12 Uhr wurden im ganzen Land die Kirchenglocken geläutet und die Fahnen an öffentlichen Gebäuden mit einem Trauerflor versehen und auf halbmast gesetzt. Im Ganzen Land gilt heute Staatstrauer. - Am Donnerstag hatte ein Student an der Philosophischen Fakultät in der Prager Innenstadt das Feuer eröffnet und 14 Menschen getötet. Sein Motiv ist nach wie vor unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2023 23:00 Uhr