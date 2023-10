Tschechien ordnet Kontrollen an Grenze zur Slowakei an

Prag: Angesichts der steigenden Zahl von illegalen Migranten in die EU führt Tschechien vorübergehend Personenkontrollen an seiner Grenze zur Slowakei ein. Die Maßnahme trete heute Mitternacht in Kraft, teilte Ministerpräsident Fiala über den Kurznachrichtendienst X - vormals Twitter - mit. Man nehme das Problem nicht auf die leichte Schulter und reagiere schnell auf die entstandene Situation, so Fiala. Es gelte aktiv gegen Schleuser und Menschenhändler vorzugehen. Die Kontrollen sollen stichprobenartig entlang der gesamten rund 250 Kilometer lange Grenze erfolgen. Sowohl die Slowakei als auch Tschechien gehören dem Schengenraum an, in dem es eigentlich keine Grenzkontrollen mehr geben soll.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2023 15:45 Uhr