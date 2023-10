Tschechien, Österreich und Polen ordnen Kontrollen an Grenze zur Slowakei an

Prag: Angesichts der steigenden Zahl von illegalen Migranten in die EU führen Tschechien, Österreich und Polen vorübergehend Personenkontrollen an der Grenze zur Slowakei ein. Wie der tschechische Ministerpräsident Fiala und der österreichische Innenminister Karner mitteilte, treten die Maßnahmen jeweils heute Mitternacht in Kraft. Man nehme das Problem nicht auf die leichte Schulter und reagiere schnell auf die entstandene Situation, so Fiala. Die Kontrollen sollen demnach stichprobenartig entlang der gesamten rund 250 Kilometer lange Grenze erfolgen. Aus Österreich hieß es, man wolle Schleuser davon abhalten, alternative Routen zu nutzen. Alle beteiligten Staaten gehören dem Schengenraum an, in dem es eigentlich keine Grenzkontrollen mehr geben soll.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2023 15:45 Uhr