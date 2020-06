Tschechien öffnet Grenzen

Nachrichtenarchiv - 05.06.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Furth im Wald: Tschechien hat heute damit begonnen, seine Grenzen zu Bayern zu öffnen. In Furth im Wald im Landkreis Cham wurden die Kontrollen nach BR-Angaben bereits am Vormittag eingestellt und Sperren abgebaut. Die Öffnung nach fast drei Monaten kam damit deutlich früher als zunächst angekündigt. Dass die tschechische Grenze für Bürger aus Deutschland bereits heute geöffnet wird, hatte das Kabinett am Morgen auf einer Sondersitzung in Prag beschlossen. Regierungschef Babis sagte, man müsse jetzt wieder zur Normalität zurückkehren. Es sei gut, wenn Touristen aus den Nachbarländern wieder Geld in Tschechien ausgäben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2020 13:00 Uhr